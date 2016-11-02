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Депутати відмінили пенсійний збір: чи є перспективи виходу валютного ринку з «тіні»?

Депутати відмінили пенсійний збір: чи є перспективи виходу валютного ринку з «тіні»?
Як передає replyua.net, депутати в першому читанні підтримали скасування відсоткового пенсійного збору при купівлі готівкової іноземної валюти. Експерт в банківській сфері Ігор Шевченко заявив, що це однозначно позитивне рішення, але воно навряд чи дозволить вивести з «тіні» валютообмінні операції.

Незважаючи на те, що скасування цього збору знизить дохід бюджету, Мінфін таке рішення підтримав. На думку міністра Олександра Данилюка, така міра допоможе знизити тіньові обороти валюти.

За словами експерта, двохвідсотковий пенсійний збір, який сплачується при купівлі готівкової іноземної валюти – це додаткове, по суті, оподаткування операцій, які пов'язані з обігом готівкової валюти в нашій країні, яке покликане збільшити обсяг доходів бюджету як такого. У тому обсязі, в якому на сьогоднішній момент ця стаття працює, вона не є чимось значущим для бюджету в цілому. Основна маса все-таки валютного ринку, на жаль, знаходиться «в тіні». Більш того, це близько 90% валютообмінних операцій, це юридичні особи, на яких ця стаття особливо не впливала, бо мова йде про покупку готівкової валюти. Більш вигідний курс, як правило, пропонують «сірі» обмінники, його пропонують так звані міняйли, у яких такого роду відрахувань не передбачено, тому, по суті, крок досить правильний, але з точки зору якогось серйозного впливу на ринок, на очищення ринку, на детінізацію ринку валютного обміну на жаль він не має.

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