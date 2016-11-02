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Добкін старший: У мене хороший брат, а в залі ВРУ можна і від повітря зп'яніти

Добкін старший: У мене хороший брат, а в залі ВРУ можна і від повітря зп'яніти
Депутат Верховної Ради від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін прокоментував скандальне відео, де фігурує його молодший брат. Також він каже, що його родич не мав наміру їхати чи навіть просто купувати тур за 135 тисяч євро. Про це він розповів під час телеефіру на каналі «112 Україна», передає replyua.net.

За словами Добкіна старшого, його брат всього лише дав доручення своєму агенту вибрати для нього тур. «Те, що ви могли бачити на відео, був лише один з кількох варіантів, які йому пропонують в турагентстві. І то був самий дорогий варіант. Якщо не помиляюсь, то був відпочинок Індійському океані. Нікому не хотілося його купувати. Навіть якщо врахувати те, що у мого брата в декларації зазначені значні кошти, - це для нього достатньо дорогий відпочинок», - каже Михайло Добкін.

В той самий час він проігнорував питання щодо того, якому саме відпочинку його брат віддав перевагу. Потім журналіст запитав про дивну поведінку, яку можуть підтвердити декілька тисяч глядачів YouTube: «Це була радість щодо дешевої пропозиції, чи смуток через надто високу ціну?». «Та щоб бути у такому стані не потрібно нічого вживати. У залі Ради така атмосфера, що може бути і гірше», - заявив старший брат.

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