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У СБУ заявили, що готові до обміну військовополоненими за формулою "3 за 1"

У СБУ заявили, що готові до обміну військовополоненими за формулою "3 за 1"
Керівник Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що українська сторона готова до обміну «3 на 1» задля звільнення українських військовополонених. Про це він заявив під час розмови з кореспондентами сьогодні, 2-го листопада, в Краматорську, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Про те, коли буде відбуватися і як буде відбуватися наступний обмін військовополоненими я не хочу зараз говорити, оскільки це будуть лише балачки. Конкретних домовленостей в цьому питанні на сьогоднішній день немає. Але в свою чергу ми дійшли до згоди: видавати трьох проросійських в’язнів, щоб повернути одного нашого громадянина», - зазначив він.

В той самий час Грицак зауважив, що наразі і в подальшому будуть виконуватися всі можливі необхідні умови та будуть застосовуватися різноманітні заходи з метою повернути додому наших земляків. Він нагадав, що на сьогоднішній день у бойовиків знаходиться 109 наших людей. За його словами, лише про точне місцезнаходження 47-х заручників знає Україна. «Під час зустрічі в Мінську проросійська сторона зазначила, що у них знаходяться 47 українців. Майже 500 людей вважаються зниклими безвісти», - наголосив глава СБУ.

Горячая тема: «Ветерани ДНР» не хочуть більше воювати проти українців
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