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«Укрзализныця» планирует отремонтировать тысячи составов

«Укрзализныця» планирует отремонтировать тысячи составов
В следующем году компания займется закупкой топлива, а также ремонтом подвижного состава. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, такое заявление прозвучало от Войцеха Бальчуна.

По словам главы «Укрзализныци», была разработана новая стратегия, и в будущем году значительно возрастут инвестиции в ремонт локомотивов и вагонов. «Инвестиционные планы достигают 26 миллиардов гривен на 2017 год, и, согласно новой программе, компания должна построить на своих базах около трех тысяч вагонов, также будут закуплены еще порядка 3,6 тысяч вагонов за счет кредита от Европейского банка реконструкций и развития. Помимо этого, планируется отремонтировать больше 34 тысяч уже имеющихся вагонов. Планируется увеличить парк грузовых вагонов до 72 тысяч единиц», заявил Бальчун.

Он отметил, что в планы компании также входят модернизация двухсот пассажирских вагонов и закупка шести больших рейсовых автобусов. Компания будет переходить на новую формулу покупки топлива. «Нужно восстанавливать стратегические резервы и ориентироваться на рыночные цены», заявил глава компании.

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