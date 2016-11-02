Савченко: Тимошенко знала о моей поездке в Москву

В эфире 112 Украина Надежда Савченко заявила о том, что Юлии Тимошенко было известно о готовящейся поездке в Россию, и лидер Батькивщины отнеслась к этому спокойно, сообщает replyua.net. По словам Савченко, она проинформировала Тимошенко о предстоящей поездке в Москву, и лидер Батькивщины не противилась этому.
«Я сказала Тимошенко, что собираюсь ехать в Россию и также отметила, что поездка может как-то повлиять на партию, однако Тимошенко заявила, что у меня есть право самой принимать такие решения, но у нее лично претензий нет», отметила нардеп. Напомним, что несколько дней назад Савченко прилетела в Москву на заседание Верховного суда, где рассматривалась апелляционная жалоба Станислава Клыха и Николая Карпюка.
О визите Савченко в Москву СМИ не знали, однако, когда появился первый снимок Савченко в Москве на просторах Интернета, к зданию Верховного суда помчались представители прессы. В Москве Савченко пробыла весь день и даже прогулялась по Красной площади, а ночью вылетела обратно в Киев.
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