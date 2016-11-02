валюта
СпецтемаПравозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество

Савченко: Тимошенко знала о моей поездке в Москву

Савченко: Тимошенко знала о моей поездке в Москву
В эфире 112 Украина Надежда Савченко заявила о том, что Юлии Тимошенко было известно о готовящейся поездке в Россию, и лидер Батькивщины отнеслась к этому спокойно, сообщает replyua.net. По словам Савченко, она проинформировала Тимошенко о предстоящей поездке в Москву, и лидер Батькивщины не противилась этому.

«Я сказала Тимошенко, что собираюсь ехать в Россию и также отметила, что поездка может как-то повлиять на партию, однако Тимошенко заявила, что у меня есть право самой принимать такие решения, но у нее лично претензий нет», отметила нардеп. Напомним, что несколько дней назад Савченко прилетела в Москву на заседание Верховного суда, где рассматривалась апелляционная жалоба Станислава Клыха и Николая Карпюка.

О визите Савченко в Москву СМИ не знали, однако, когда появился первый снимок Савченко в Москве на просторах Интернета, к зданию Верховного суда помчались представители прессы. В Москве Савченко пробыла весь день и даже прогулялась по Красной площади, а ночью вылетела обратно в Киев.

Горячая тема: «Ветерани ДНР» не хочуть більше воювати проти українців
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Писатель: Путина ждут серьезные неприятности, если он сорвет выборы в США

НАЗК розповідає, як проходив процес подачі е-декларацій

Портников: суд над украинской культурой и украинским языком

Виявляється, українського політолога на «Першому каналі» побив один із ватажків «ДНР» Бородай

Олешко: самый честный ведущий провел самый честный опрос

Автори книг про Дональда Трампа розповіли про його справжню сутність

Коли в Україні розпочнеться реальна боротьба з корупцією

За підвищенні «мінімалки» підприємці аплодують Гройсману стоячи

«Укрзализныця» планирует отремонтировать тысячи составов

За минуле десятиліття вбито 800 журналістів - дані ЮНЕСКО

Кличко рассказал о парке велосипедов, указанном в декларации

Уряд підтримав звільнення Аласанії

Эксперты рассказали, какие лекарственные препараты украинцы покупают чаще всего

Новини з зони АТО за минулу добу (1.11.16)

Дієтологи виявили, що яйця рятують від інсульту

Савченко: Тимошенко знала о моей поездке в Москву

У "скромного слуги народу" статків на 500 років наперед

Чи потрібні Україні нові вибори до Верховної Ради?

Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября

Радзиховский: что нового придумал Путин

 Новости за день