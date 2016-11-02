валюта
СпецтемаПравозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество

У "скромного слуги народу" статків на 500 років наперед

У "скромного слуги народу" статків на 500 років наперед
Керівник Державної служби фінансового нагляду Черкаський Ігор задекларував 580 тисяч американських доларів, 210 тисяч євро та 270 тисяч гривень у готівці. Про це можна дізнатися з його електронної декларації, опублікованій на офіційному веб-сайті НАЗК, повідомляє replyua.net.

Також у декларації Черкаського зазначається, що його дружина, яка минулого року на підприємницькій діяльності заробила 10 мільйонів гривень, також володіє готівковими коштами, але своєму чоловікові вона вирішила не розповідати проте, скільки у неї грошей і в якій валюті вона їх зберігає. В той самий час у її декларації зазначена елітна нерухомість в селі Козин Київської області. Вона написала, що купила там землю площею майже 1.4 тисячі квадратних метрів за 425 тисяч гривень. А будинок загальною площею майже 550 квадратів дістався їй всього за 774 тисячі гривень (по ціні недорогої однокімнатної квартири в Києві – ред.).

Вони з чоловіком володіють двома квартирами в столиці: у нього квартирка на 194 квадратних метрів, у неї – 86, та гараж на 17 квадратів. Черкаський також задекларував свої автомобілі: Infiniti QX 56 2010 року та Mercedes-Benz 2006 року. У дружини глави фінансової розвідки «лише» 4 автомобіля: Maserati Quattroporte 2008 року випуску, Lincoln Navigator, Mercedes-Benz R350 та Mercedes-Benz G63 AMG.

Горячая тема: «Ветерани ДНР» не хочуть більше воювати проти українців
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Чи потрібні Україні нові вибори до Верховної Ради?

Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября

Радзиховский: что нового придумал Путин

Гройсман хоче ліквідувати всі можливі загрози для Громадського ТБ

Политолог: Последние заявления молдавского Додона помогут украинцам лучше понять логику Запада

Добкін шокував країну своєю поведінкою в сесійній залі ВРУ (ВІДЕО)

Российские товары могут получить специальную маркировку для реализации в магазинах Украины

Эксперт о «безвизе»: Не стоит паниковать и кричать, что все пропало, до 24 ноября есть шанс убедить европейцев

Щоб провести вибори на Донбасі, спочатку потрібно розвести війська - Йованович

НПУ напомнила автомобилистам об их обязанностях

У Європі закликають якомога скоріше розслідувати вбивство Павла Шеремета

Мэры украинских городов шокировали декларациями

НАБУ розраховує, що до початку 2017 року ВРУ дозволить проводити незалежне прослуховування

Россия реанимирует в Крыму советские военные базы

Терористи відкривали вогонь по селам на Луганщині

В Алеппо 4 листопада буде діяти гуманітарна пауза - Генштаб ЗС РФ

Журналист: задекларированные накопления открыли глаза всем украинцам

В 2017 году в Украине появятся лоукосты

У Кремля нова проблема

Гонтареву подозревают в махинациях в интересах беглого Януковича

 Новости за день