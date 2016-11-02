У "скромного слуги народу" статків на 500 років наперед

Керівник Державної служби фінансового нагляду Черкаський Ігор задекларував 580 тисяч американських доларів, 210 тисяч євро та 270 тисяч гривень у готівці. Про це можна дізнатися з його електронної декларації, опублікованій на офіційному веб-сайті НАЗК, повідомляє replyua.net.
Також у декларації Черкаського зазначається, що його дружина, яка минулого року на підприємницькій діяльності заробила 10 мільйонів гривень, також володіє готівковими коштами, але своєму чоловікові вона вирішила не розповідати проте, скільки у неї грошей і в якій валюті вона їх зберігає. В той самий час у її декларації зазначена елітна нерухомість в селі Козин Київської області. Вона написала, що купила там землю площею майже 1.4 тисячі квадратних метрів за 425 тисяч гривень. А будинок загальною площею майже 550 квадратів дістався їй всього за 774 тисячі гривень (по ціні недорогої однокімнатної квартири в Києві – ред.).
Вони з чоловіком володіють двома квартирами в столиці: у нього квартирка на 194 квадратних метрів, у неї – 86, та гараж на 17 квадратів. Черкаський також задекларував свої автомобілі: Infiniti QX 56 2010 року та Mercedes-Benz 2006 року. У дружини глави фінансової розвідки «лише» 4 автомобіля: Maserati Quattroporte 2008 року випуску, Lincoln Navigator, Mercedes-Benz R350 та Mercedes-Benz G63 AMG.
Горячая тема: «Ветерани ДНР» не хочуть більше воювати проти українців
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter