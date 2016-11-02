Гройсман хоче ліквідувати всі можливі загрози для Громадського ТБ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення главі Міністерства інформаційної політики Стецю Юрію проаналізувати можливі загрози для запуску Громадського телебачення та зробити висновки, які допоможуть усунути їх. Про це Гройсман заявив під час засідання Кабінету міністрів сьогодні, 2-го листопада, інформує replyua.net.
«Якщо на сьогоднішній день є якісь загрози, то нам потрібно їх локалізувати, проаналізувати та ліквідувати. Хочу доручити це питання профільному міністру Юрію Стицю. Будь-ласка, опрацюйте це питання разом із колегами народними депутатами, зробіть висновки та внесіть пропозиції, що саме потрібно змінити уряду. І потім ми будемо це виконувати», - заявив він.
В той самий час прем’єр-міністр зауважив, що ставити під сумнів доцільність формування Громадського телебачення в Україні ніхто не повинен. Як повідомлялося раніше, 1-го листопада керівник Національної телевізійної компанії України Зураб Аласанія подав заяву на звільнення з даної посади за власним бажанням. Він заявив, що той бюджет, який закладено на наступний рік для НТКУ дозволить лише провести пісенний конкурс «Євробачення-2017», а грошей на розвиток Суспільного телебачення не залишиться.
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