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Добкін шокував країну своєю поведінкою в сесійній залі ВРУ (ВІДЕО)

Добкін шокував країну своєю поведінкою в сесійній залі ВРУ (ВІДЕО)
Під час засідання сесії у Верховній Раді народний депутат від «Опозиційного блоку» Добкін Дмитро отримав від свого агента повідомлення про те, що на його ім’я замовлений тур за 135 тисяч євро. Після цього він відійшов за колону в залі, заховався там, запив щось водою та повернувся на своє місце, «виконуючи роль містера Біна». Відповідний відеозапис з’явився нещодавно у мережі YouTube, передає replyua.net.

Під час мобільної переписки Добкін прикривав рукою повідомлення, отримані від абонента Ірини. Біля її ім’я написано назву відомого туроператора. Проте оператору, який знімав відео, все таки вдалося зафіксувати частину переписки. З неї стало зрозуміло, що подорож, вартістю 135 тисяч євро розрахована на 6-ох осіб та дісталася з «шаленою» знижкою 10%.

Після прочитання гарної новини, народний депутат України взяв воду та заховався за колоною, щось запив та вже повернувся на своє місце у зовсім іншому стані, оцінити який зможуть відповідні спеціалісти. Дане відео було відзнято 1-го листопада поточного року. Сьогодні, 2-го листопада, під час свого виступу з трибуни Верховної Ради представник Самопомочі Семенченко Семен виразив своє обурення та занепокоєння з приводу такої поведінки депутата Добкіна.


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