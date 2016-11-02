Эксперт о «безвизе»: Не стоит паниковать и кричать, что все пропало, до 24 ноября есть шанс убедить европейцев

Отсутствие рассмотрения «безвиза» в плане заседания Европарламента 24 ноября еще ни о чем не говорит, считает председатель правления Украинского Института Международной Политики Ростислав Томенчук, передает replyua.net, со ссылкой на «Громадське радио».
По словам Ростислава Томенчука, то, что появились сообщения о том, что Европарламент не будет рассматривать вопрос безвизового режима для Украины 24 ноября, не совсем соответствует действительности. Речь идет о том, что в проекте повестки дня, или проекте сессии, который сейчас разработан как рабочий вариант, не включен ряд вопросов, по которым достигнуто окончательные договоренности, в том числе и вопрос безвизового режима. «Это нормальная практика. У нас есть еще почти месяц до начала заседания, поэтому в этот порядок дня, который сейчас опубликован, будут добавляться новые вопросы», – отметил Ростислав Томенчук.
По его словам, сейчас вовсю идут консультации по безвизовому режиму между странами-членами ЕС. «Если говорить о ситуации внутри европейского союза, то мы выполнили все наши обязательства. Комитет Европарламента, который рассматривал наш вопрос, подтвердил, что мы все выполнили, поэтому нет каких-либо обязательств, которые мы ставим и не выполняем. Вопрос остался в политической плоскости, но время до 24 ноября еще есть и ничего не потеряно», – резюмировал эксперт.
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