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Щоб провести вибори на Донбасі, спочатку потрібно розвести війська - Йованович

Щоб провести вибори на Донбасі, спочатку потрібно розвести війська - Йованович
Для проведення виборів на Донбасі потрібно створити безпечні умови, а для цього потрібно розвести сили та засоби по всій лінії розмежування. Про це під час розмови з представниками «Радіо Свобода» заявила посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович, передає replyua.net.

«У США з цього приводу дуже конкретна позиція: спочатку потрібно гарантувати безпеку, а вже потім починати готуватися до виборів. Хіба можливо якось інакше проводити вибори, якщо питання безпеки залишається відкритим?», - наголосила вона. «Вже два роки ми спостерігаємо, як домовленості щодо припинення вогню регулярно ігноруються. Навіть ті домовленості, які були досягнуті за останній час, також порушуються. Ми бачимо, що для обох сторін дотримання режиму припинення вогню – це складана справа. Але без цього неможливо провести безпечні вибори. А інакше бути не може», - зазначила дипломат.

«Наразі є мета – досягнути стабільного та неухильного дотримання режиму «тиші». Також варто згадати успіхи у розведенні сил та засобів на трьох безпекових ділянках: значною мірою ця домовленість була виконана. Ми розуміємо, що це не простий процес. Але коли війська будуть розведені – це буде гарант безпеки для проведення виборів», - зауважила Йованович.

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