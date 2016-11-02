У Європі закликають якомога скоріше розслідувати вбивство Павла Шеремета

Європейська федерація кореспондентів закликає владу України активно розслідувати справу про вбивство відомого українського журналіста, одного з керівників «Української правди» Павла Шеремета. Про це сьогодні, 2-го жовтня, написали у Твіттер-акаунті федерації, передає replyua.net.
Як відомо, Федерація журналістів Європи – найбільше об’єднання представників мас-медіа у всій Європі. У її склад входять більш ніж 320 тисяч кореспондентів з понад 70-ти організації в 43-х країнах. Як повідомлялося раніше, журналіста Павла Шеремета вбили 20-го липня поточного року, застосувавши вибухівку, яка була закладена в автомобілі його цивільної дружини та співвласниці «Української правди» Олени Притули. В момент вибуху крім Павла Шеремета ніхто не постраждав. Пізніше у слідства виникло декілька версій вбивства, серед яких 4 – основні. Головною версією вбивства відомого журналіста голова Генеральної прокуратури України Юрій Луценко назвав його професійну діяльність. Протягом всього періоду з моменту вбивства Шеремета у поліції та силових органах інформацію по даній справі не оприлюднюють, посилаючись на те, що це може серйозно зашкодити процесу розслідування.
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