валюта
СпецтемаПравозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество

Мэры украинских городов шокировали декларациями

Мэры украинских городов шокировали декларациями
После обнародования электронных деклараций общественники уже успели сосчитать все богатства украинских политиков и чиновников, информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня.

Сотрудники общественной сети «ОПОРА» пришли к выводу, что общая сумма денег, задекларированных всеми нардепами, достигла 12 миллиардов гривен, - это без учета триллиона, который задекларировал Сергей Мельничук, большой наш шутник, которому теперь светит до двух лет тюрьмы за «приколы». Украинские мэры тоже отличились – и, судя по их зарплатам и реальному состоянию, эти люди имеют дополнительные заработки. К примеру, господин Кличко, столичный мэр, задекларировал почти двести тысяч евро наличными, а мэр Харькова Геннадий Кернес – 42 миллиона гривен наличными и 742 миллиона (!) гривен на счетах в банках. У Геннадия Труханова, главы Одессы, доходы чуть скромнее – наличкой около 160 тысяч долларов, на счетах – 208 тысяч гривен.

Мэр Днепра, Борис Филатов, похвастался 1,1 миллиона долларов и 3,6 миллионами гривен наличными. У Владимира Буряка, мэра Запорожья, накоплений в банках нет, однако имеются почти семь миллионов гривен наличными. Андрей Садовый, мэр Львова, отличился, указав всего 15 тысяч долларов и 45 тысяч гривен в банках, и то на счетах его супруги.

Горячая тема: «Ветерани ДНР» не хочуть більше воювати проти українців
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Чи потрібні Україні нові вибори до Верховної Ради?

Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября

Радзиховский: что нового придумал Путин

Гройсман хоче ліквідувати всі можливі загрози для Громадського ТБ

Политолог: Последние заявления молдавского Додона помогут украинцам лучше понять логику Запада

Добкін шокував країну своєю поведінкою в сесійній залі ВРУ (ВІДЕО)

Российские товары могут получить специальную маркировку для реализации в магазинах Украины

Эксперт о «безвизе»: Не стоит паниковать и кричать, что все пропало, до 24 ноября есть шанс убедить европейцев

Щоб провести вибори на Донбасі, спочатку потрібно розвести війська - Йованович

НПУ напомнила автомобилистам об их обязанностях

У Європі закликають якомога скоріше розслідувати вбивство Павла Шеремета

Мэры украинских городов шокировали декларациями

НАБУ розраховує, що до початку 2017 року ВРУ дозволить проводити незалежне прослуховування

Россия реанимирует в Крыму советские военные базы

Терористи відкривали вогонь по селам на Луганщині

В Алеппо 4 листопада буде діяти гуманітарна пауза - Генштаб ЗС РФ

Журналист: задекларированные накопления открыли глаза всем украинцам

В 2017 году в Украине появятся лоукосты

У Кремля нова проблема

Гонтареву подозревают в махинациях в интересах беглого Януковича

 Новости за день