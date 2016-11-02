Мэры украинских городов шокировали декларациями

После обнародования электронных деклараций общественники уже успели сосчитать все богатства украинских политиков и чиновников, информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня.
Сотрудники общественной сети «ОПОРА» пришли к выводу, что общая сумма денег, задекларированных всеми нардепами, достигла 12 миллиардов гривен, - это без учета триллиона, который задекларировал Сергей Мельничук, большой наш шутник, которому теперь светит до двух лет тюрьмы за «приколы». Украинские мэры тоже отличились – и, судя по их зарплатам и реальному состоянию, эти люди имеют дополнительные заработки. К примеру, господин Кличко, столичный мэр, задекларировал почти двести тысяч евро наличными, а мэр Харькова Геннадий Кернес – 42 миллиона гривен наличными и 742 миллиона (!) гривен на счетах в банках. У Геннадия Труханова, главы Одессы, доходы чуть скромнее – наличкой около 160 тысяч долларов, на счетах – 208 тысяч гривен.
Мэр Днепра, Борис Филатов, похвастался 1,1 миллиона долларов и 3,6 миллионами гривен наличными. У Владимира Буряка, мэра Запорожья, накоплений в банках нет, однако имеются почти семь миллионов гривен наличными. Андрей Садовый, мэр Львова, отличился, указав всего 15 тысяч долларов и 45 тысяч гривен в банках, и то на счетах его супруги.
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