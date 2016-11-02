НАБУ розраховує, що до початку 2017 року ВРУ дозволить проводити незалежне прослуховування

У Національному антикорупційному бюро України сподіваються, що вже до початку наступного року Верховна Рада прийме закон, який дозволить їм вести незалежне прослуховування. Про це сьогодні, 2-го листопада, на сторінці у Фейсбуці пише пре-центр НАБУ, передає replyua.net.
«Нарешті проект закону про «прослушку» для антикорупційного бюро потрапив до порядку денного Верховної Ради. У свою чергу НАБУ сподівається, що вже до кінця поточного року парламент дозволить самостійно працювати та знімати дані з каналів телефонного зв’язку», наголосили в повідомленні.
Також представники антикорупційного бюро зазначили, що у 2016 році такі ж самі права хоче отримати і Міністерство внутрішніх справ, яке також сподівається на підтримку від парламентарів та громади. Як повідомлялося раніше, представники Європейського союзу вважають за необхідним надати антикорупційному бюро можливість самостійно вести прослуховування, не маючи ніякої залежності від інших органів. Також у меморандуму з МВФ вказано, що до початку наступного року НАБУ має отримати право самостійно знімати інформацію з каналів зв’язку та проводити слідство під прикриттям. Як відомо, ще літом голова САП закликав ВРУ дозволити НАБУ вести незалежне від СБУ прослуховування.
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