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Дмитрий Шимкив: Нулевое декларирование должно вывести налоги из тени

Дмитрий Шимкив: Нулевое декларирование должно вывести налоги из тени
Председатель Национального совета реформ Дмитрий Шивкив, который 16 лет в бизнесе, занимал должность директора Майкрософт Украина в эфире «Громадського радио» рассказал об идее нулевого декларирования, передает replyua.net.

«Нулевое декларирование обсуждается уже не первый год. Оно обсуждалось в прошлом году во время дискуссии о налоговой реформе. Надо понимать, что нулевое декларирование касается в первую очередь налоговой реформы. Так как оно позволяет провести амнистию доходов, приобретенных непрозрачно, или по каким неуплаченные налоги. Это классическая модель, которая используется многими странами, когда происходит такое нулевое декларирование», – рассказал Шимкив.

В нулевом декларирование участвуют люди с определенным уровнем доходов. Если очень простыми словами объяснить это явление нулевого декларирования, то это означает, что человек, который, например, имел теневой бизнес, не платил налоги, он приходит в налоговую и говорит «я каюсь». То есть, это некий месяц добровольной сдачи оружия. Это такая линия, по которой переходили разные страны в свое время. Это нормальный процесс, отметил Дмитрий Шимкив.

«Нулевая декларация даст возможность легализоваться тем, кто не платил. Как правило, процент таких легализаций достаточно незначительный. Значительно меньше, чем налоги, которые должны были быть оплачены. Как правило, нулевое декларирование происходит один раз. И после этого действуют законодательные процедуры и процессы, касающиеся обязательного декларирования», – отметил эксперт.

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