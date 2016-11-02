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Эксперт: больше 80 процентов жилых домов в Украине нуждаются в капитальном ремонте

Эксперт: больше 80 процентов жилых домов в Украине нуждаются в капитальном ремонте
Примерно 80 процентов многоквартирных домов в украинских городах срочно нуждаются в капитальном ремонте, и дома, находящиеся в ужасном состоянии, можно найти не только на периферии, но и в крупных городах, и даже в Киеве.

Как информирует replyua.net, такое мнение «Сегодня» высказал Всеволод Николаев, научный консультант Института научно-экономических исследований. По его словам, он уверен в том, что государство даже не планирует решать возникшую проблему, и с годами она будет усугубляться. Николаев отмечает, что проблема заключается не только в том, что большинство многоквартирных домов нуждаются в капитальном ремонте – дело в том, что в Украине очень много зданий, которые были построены до 1960 года, и они не имеют элементарных удобств, нуждаются в полной модернизации.

В итоге, подчеркивает эксперт, мы имеем следующее – практически все дома, построенные больше 50 лет назад, нуждаются в модернизации и капитальном ремонте, еще около 80 процентов зданий, построенных в период с 1961 по 1970 год требуют капитального ремонта, больше половины домов, возведенных в 1971-1980 годах, тоже должны быть отремонтированы.

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