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В Украине увеличивается размер субсидий

В Украине увеличивается размер субсидий
Размер субсидий для украинцев в этом отопительном сезоне резко увеличился, и сейчас достиг двух тысяч гривен (средний показатель). Как информирует replyua.net, об этом Дмитрий Столярчук написал на своей странице в Фейсбуке.

По словам пресс-секретаря украинского премьер-министра, который ссылается на данные Министерства социальной политики, средний размер субсидий для украинских семей в текущем отопительном сезоне достиг двух тысяч гривен, что на шестьсот гривен больше, чем в отопительном сезоне 2015-2016 годов. Столярчук подчеркнул, что в прошлом году средний размер субсидий в отопительном сезоне составлял около 1 400 гривен. Напомним, что ранее парламентарии Верховной Рады не смогли преодолеть вето Петра Порошенко, президента Украины, на закон, который предусматривает автоматическое предоставление, а также начисление субсидий инвалидам и неработающим одиноким пенсионерам.

Кроме того, недавно Кабинет министров изменил правила для оформления и получения субсидий. Теперь оформить коммунальные льготы стало намного проще. В Минсоцполитики также пообещали, что размер субсидии не сократится до конца отопительного сезона, если в Украине повысят минимальную зарплату.

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
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01 ноя 2016
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Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


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