В Украине увеличивается размер субсидий

Размер субсидий для украинцев в этом отопительном сезоне резко увеличился, и сейчас достиг двух тысяч гривен (средний показатель). Как информирует replyua.net, об этом Дмитрий Столярчук написал на своей странице в Фейсбуке.
По словам пресс-секретаря украинского премьер-министра, который ссылается на данные Министерства социальной политики, средний размер субсидий для украинских семей в текущем отопительном сезоне достиг двух тысяч гривен, что на шестьсот гривен больше, чем в отопительном сезоне 2015-2016 годов. Столярчук подчеркнул, что в прошлом году средний размер субсидий в отопительном сезоне составлял около 1 400 гривен. Напомним, что ранее парламентарии Верховной Рады не смогли преодолеть вето Петра Порошенко, президента Украины, на закон, который предусматривает автоматическое предоставление, а также начисление субсидий инвалидам и неработающим одиноким пенсионерам.
Кроме того, недавно Кабинет министров изменил правила для оформления и получения субсидий. Теперь оформить коммунальные льготы стало намного проще. В Минсоцполитики также пообещали, что размер субсидии не сократится до конца отопительного сезона, если в Украине повысят минимальную зарплату.
Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter