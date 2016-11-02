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Олешко: шута заказали олигархи, и он подбивает украинцев на переворот

Олешко: шута заказали олигархи, и он подбивает украинцев на переворот
Олигарх Коломойский затеял новый проект, и его шут-ублюдок будет подбивать украинцев на госпереворот. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет Мирослав Олешко. По словам блогера, Коломойский запускает на своем канале 1+1 проект, в котором будет участвовать Зеленский – речь идет о киношлаке «Слуга народа 2», и на ютубе появится тизер, в котором расстреливают Верховную Раду.

Олешко отмечает, что этот проект – мечта ватников и Кремля, желающих уничтожить прозападную власть, а Коломойский – тот человек, который проплачивает 95 квартал и подал в суд на Украину. «Зеленский по его заказу будет подбивать украинцев на переворот, который разрушит Украину. Герой Зеленского расстреляет ВР в одном из эпизодов, тем самым «вразумляя зажравшиеся морды». Также в проекте будет дискредитирована декоммунизация, и в одном из моментов будет говориться о том, что всем без разницы, какое название носит улица – Коновальца или Кирова, потому как по улицам уже опасно ходить», отмечает Олешко.

Блогер ссылается на Джона Смита, который первым в своем Фейсбуке опубликовал эту новость.

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
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01 ноя 2016
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Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


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