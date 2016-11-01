Сущенко сдал «друг семьи», - Фейгин

Адвокат Романа Сущенко, Марк Фейгин, сегодня в эфире «5 канала» заявил, что задержание его подзащитного произошло благодаря, фактически, доносу, совершенному «другом семьи», - передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, Сущенко прибыл в столицу России, чтобы навестить родственников, которыми является брат Сущенко и его семья. «Фактически этот «друг семьи» и сдал украинского журналиста», - объяснил Фейгин. Сущенко был задержат 30 сентября в связи с подозрениями в экстремизме и шпионаже. По мнению российских властей, Сущенко является сотрудником ГУР Миноборны Украины. На следующий день после задержания Сущенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в Лефортовском СИЗО. По словам Фейгина, жалоб на условия содержания в месте предварительного заключения у Сущенко нет.
Вчера Фейгин заявлял, что освобождение украинского журналиста возможно лишь путем обмена его на кого-то «не менее важного», возможно, также обвиненного в шпионаже и пребывающего под следствием в Украине гражданина РФ. В данный момент правозащитник находится в Киеве, куда он приехал для обсуждения перспектив обмена журналиста.
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