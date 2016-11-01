валюта
СпецтемаПравозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество | Посетите новый финансовый форум

Рябошапка розповів про свої "винагороди" від ПРООН

Рябошапка розповів про свої "винагороди" від ПРООН
Представник Національного агентства з пищать запобігання корупції Рябошапка Руслан каже, що дуже здивований тим, що прокуратура порушила проти нього кримінальне провадження. Як повідомляє replyua.net, у коментарі «УП» він завив, що дійсно отримував на свій особистий рахунок гроші від ПРООН, оскільки він працював експертом в цій організації та виконував свої прямі обов’язки.

«Я одночасно працював експертом в ПРООН та в Організації з економічної співпраці та розвитку. Тому це очевидно, що вони розраховувалися зі мною за виконану роботу. У мене є всі контракти, які були підписані офіційно», - пояснив Рябошапка. Також член НАЗК додав, що мова йде про той час, коли він не обіймав жодної посади на державній службі, а проживав за кордоном. «У минулому році я не обіймав жодної посади державного службовця, чи посади в органах місцевого самоврядування. З жовтня 2014 року по 2016 я перебуваю на публічній службі в Україні, хоча сам в Україні і не знаходжусь», - зазначив він. За словами Рябошапка, саме через це в його діях не може бути і краплини того, що можна було б назвати незаконною діяльністю. Він також додав, що перед цим ним зацікавилося НАБУ, куди його викликали для отримання пояснень.

Горячая тема: Портніков: Путін на Молдові успішно випробував план, який готує для України
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
31 окт 2016
12092

Портніков: Путін на Молдові успішно випробував план, який готує для України

Проросійський кандидат Ігор Додон зупинився буквально в міліметрі від перемоги на виборах нового президента Республіки Молдова. Фактично єдиний кандидат проєвропейських сил Майя Санду отримала 38

01 ноя 2016
7854

Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


Свежие новости

Путін знову спричинив "вибух" соціальних мереж

ВРУ дозволила накладати штрафи на радіо та телебачення за порушення

Рябошапка розповів про свої "винагороди" від ПРООН

Ситник отримав заяву про злочини Гонтаревої

Деканоідзе пояснила, звідки у неї 3 квартири

Експерт розповів, для чого Москві змінювати ватажка "ДНР"

Клинтон обвинила ФБР в "двойных стандартах"

Луценко розповів, чому в його родини багато грошей

Чому землі та будинок записані не на Юлію Тимошенко?

Возобновление мирных переговоров по Сирии откладывается на неопределенный срок, - Россия

Новини з зони АТО за минулу добу (31.10.16)

Эксперт: Самый оптимистичный сценарий получения «безвиза» – начало 2017 года

У Росії заявили, що мирне врегулювання в Сирії наразі практично неможливе

Археологи з'ясували, що Гроб Господній зберігся неушкодженим до наших днів

Луценко розповів про те, як депутати "звітують" йому один проти одного

Інтрига «Євробачення-2017»: хто від Росії заспіває в Україні

ВРУ скасувала підвищення з/п народних депутатів

Парубій нагадав результати роботи чинної Ради

Аласанія кидає роботу керівника НТКУ

Сазонов: В Україні досі є ті, хто, незважаючи на війну, палко хоче до Митного союзу

 Новости за день