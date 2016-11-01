Рябошапка розповів про свої "винагороди" від ПРООН

Представник Національного агентства з пищать запобігання корупції Рябошапка Руслан каже, що дуже здивований тим, що прокуратура порушила проти нього кримінальне провадження. Як повідомляє replyua.net, у коментарі «УП» він завив, що дійсно отримував на свій особистий рахунок гроші від ПРООН, оскільки він працював експертом в цій організації та виконував свої прямі обов’язки.
«Я одночасно працював експертом в ПРООН та в Організації з економічної співпраці та розвитку. Тому це очевидно, що вони розраховувалися зі мною за виконану роботу. У мене є всі контракти, які були підписані офіційно», - пояснив Рябошапка. Також член НАЗК додав, що мова йде про той час, коли він не обіймав жодної посади на державній службі, а проживав за кордоном. «У минулому році я не обіймав жодної посади державного службовця, чи посади в органах місцевого самоврядування. З жовтня 2014 року по 2016 я перебуваю на публічній службі в Україні, хоча сам в Україні і не знаходжусь», - зазначив він. За словами Рябошапка, саме через це в його діях не може бути і краплини того, що можна було б назвати незаконною діяльністю. Він також додав, що перед цим ним зацікавилося НАБУ, куди його викликали для отримання пояснень.
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