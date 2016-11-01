Луценко розповів, чому в його родини багато грошей

Голова Генеральної прокуратури України Юрій Луценко запевняє, що його декларація, так само як і декларації інших учасників е-декларування, буде перевірятися компетентними для цього органами. Про це він заявив, виступаючи на перс-конференції в Києві, передає replyua.net.
Луценко розповідає, що всі його статки – це результат підприємницької діяльності його дружини ще до того моменту, як вона стала народним депутатом. А вже після цього вона, як чесна людина, продала частину свого бізнесу, а частину передала сину. Він наголосив, що його друга половинка протягом десяти років будувала свій бізнес. «Власними силами вона з пустого місця підняла фірму», - заявив Луценко.
За його словами, дружина продала свій бізнес, ставши народним депутатом. За минулий рік з нього вона заробила 20 мільйонів, які вона вказала у своїй декларації, та за які вона сплатила всі потрібні податки. Генпрокурор також зауважив, що меншу частину бізнесу його дружина Ірина передала під керівництво старшому сину Олександру. Після продажу бізнесу, за словами Луценка, вона розрахувалася з боргами а решту грошей залишила собі. «Ці гроші ми зберігаємо у себе на випадок непередбачуваних обставин», - сказав він.
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