Чому землі та будинок записані не на Юлію Тимошенко?

Будинок та земельні ділянки голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко в селі Козин Київської області були зареєстровані спеціально не на неї з метою збереження цього майна від конфіскації під час правління Віктора Януковича. Про це сьогодні, 1-го листопада, народний депутат України розповіла кореспондентам в стінах парламенту, інформує replyua.net.
«Цей будинок належить моїй родині. В той час, коли я проходила через судилища та тюрми, у мене забрали все майно. І ми вирішили оформлювати родинне майно на інших членів сім’ї саме з метою його збереження. І як на мене, то це за ті часи було саме вірне рішення, бо інакше можна було б взагалі на вулиці залишитися. Кому невідомо, чи може забули, то я нагадую, що проти мене політична війна ведеться вже понад 16 років», - розповіла Тимошенко.
Вона наголосила, що їй немає чого боятися перевірки свого мана, адже вона подає свої декларації протягом багатьох років, і всі вони проходили чітку перевірку. «Мене також перевіряли і Янукович з Азаровим. Про це знає ввесь світ. Перевірили кожну мою копійку, кожен крок та кожен підписаний документ. Тоді вони хотіли мене посадити на все життя, але після перевірки їм це не вдалося», - зазначила Тимошенко.
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