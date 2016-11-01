валюта
СпецтемаПравозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество | Посетите новый финансовый форум

Чому землі та будинок записані не на Юлію Тимошенко?

Чому землі та будинок записані не на Юлію Тимошенко?
Будинок та земельні ділянки голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко в селі Козин Київської області були зареєстровані спеціально не на неї з метою збереження цього майна від конфіскації під час правління Віктора Януковича. Про це сьогодні, 1-го листопада, народний депутат України розповіла кореспондентам в стінах парламенту, інформує replyua.net.

«Цей будинок належить моїй родині. В той час, коли я проходила через судилища та тюрми, у мене забрали все майно. І ми вирішили оформлювати родинне майно на інших членів сім’ї саме з метою його збереження. І як на мене, то це за ті часи було саме вірне рішення, бо інакше можна було б взагалі на вулиці залишитися. Кому невідомо, чи може забули, то я нагадую, що проти мене політична війна ведеться вже понад 16 років», - розповіла Тимошенко.

Вона наголосила, що їй немає чого боятися перевірки свого мана, адже вона подає свої декларації протягом багатьох років, і всі вони проходили чітку перевірку. «Мене також перевіряли і Янукович з Азаровим. Про це знає ввесь світ. Перевірили кожну мою копійку, кожен крок та кожен підписаний документ. Тоді вони хотіли мене посадити на все життя, але після перевірки їм це не вдалося», - зазначила Тимошенко.

Горячая тема: Правозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
31 окт 2016
11430

Портніков: Путін на Молдові успішно випробував план, який готує для України

Проросійський кандидат Ігор Додон зупинився буквально в міліметрі від перемоги на виборах нового президента Республіки Молдова. Фактично єдиний кандидат проєвропейських сил Майя Санду отримала 38

01 ноя 2016
5534

Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


Свежие новости

Експерт розповів, для чого Москві змінювати ватажка "ДНР"

Клинтон обвинила ФБР в "двойных стандартах"

Луценко розповів, чому в його родини багато грошей

Чому землі та будинок записані не на Юлію Тимошенко?

Возобновление мирных переговоров по Сирии откладывается на неопределенный срок, - Россия

Новини з зони АТО за минулу добу (31.10.16)

Эксперт: Самый оптимистичный сценарий получения «безвиза» – начало 2017 года

У Росії заявили, що мирне врегулювання в Сирії наразі практично неможливе

Археологи з'ясували, що Гроб Господній зберігся неушкодженим до наших днів

Луценко розповів про те, як депутати "звітують" йому один проти одного

Інтрига «Євробачення-2017»: хто від Росії заспіває в Україні

ВРУ скасувала підвищення з/п народних депутатів

Парубій нагадав результати роботи чинної Ради

Аласанія кидає роботу керівника НТКУ

Сазонов: В Україні досі є ті, хто, незважаючи на війну, палко хоче до Митного союзу

Депутатів ВРУ закликають ініціювати перевірку своїх "нажитків"

Росія звинувачує ще кількох командирів ЗСУ

Радили ж не їздити до Росії: українського політолога побили в гримерці скандального ток-шоу «Першого каналу»

Сьогодні народні депутати мають скасувати підвищення своїх зарплат

МОН виявило "шкідливий" матеріал в курсі "Сімейні цінності"

 Новости за день