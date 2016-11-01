валюта
СпецтемаПравозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество | Посетите новый финансовый форум

Эксперт: Самый оптимистичный сценарий получения «безвиза» – начало 2017 года

Эксперт: Самый оптимистичный сценарий получения «безвиза» – начало 2017 года
Такое мнение высказала эксперт по международным отношениям, политолог Ирина Ивашко, передает replyua.net, со ссылкой на «Громадське радио».

По словам эксперта, с 7 по 11 ноября европейские чиновники соберутся в Брюсселе, чтобы выработать общее видение механизма быстрого приостановления безвизового режима с третьими странами. Европарламент и Совет ЕС не могут согласовать общее видение, чтобы вынести его на голосование, а предоставления Украине безвизового режима полностью зависит от этого вопроса. Если нам предоставят безвизовый режим, то мы будем в списке третьих стран.

«Пока этот механизм не будет утвержден и проголосован, Украина не получит «безвиз». Мне было странно слушать заявления наших высших должностных лиц, которые объявляли какие-то даты. Это было иррационально. Есть обстоятельства, на которые мы не можем повлиять», – рассказала Ирина Ивашко.

Она отметила, что речь идет о комплексе проблем, потому что европейцы столкнулись с трудной проблемой миграционной кризиса. После Революции достоинства в Украины были все шансы получить безвизовый режим. На тот момент была огромная политическая воля в Брюсселе.

«ЕС хочет ввести механизм мониторинга выполнения критериев после предоставления безвизового режима. Они хотят уменьшить период приостановления безвизового режима с 6 до 2 месяцев. Учитывая, что с середины декабря в ЕС начинаются каникулы, то самый оптимистичный сценарий – вступления решения в силу со следующего года. Если до конца 2016 года не будет никаких сдвигов относительно механизма приостановления, то дальше можно ожидать изменений только в феврале», – спрогнозировала Ирина Ивашко.

Горячая тема: Правозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
31 окт 2016
11430

Портніков: Путін на Молдові успішно випробував план, який готує для України

Проросійський кандидат Ігор Додон зупинився буквально в міліметрі від перемоги на виборах нового президента Республіки Молдова. Фактично єдиний кандидат проєвропейських сил Майя Санду отримала 38

01 ноя 2016
5534

Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


Свежие новости

Експерт розповів, для чого Москві змінювати ватажка "ДНР"

Клинтон обвинила ФБР в "двойных стандартах"

Луценко розповів, чому в його родини багато грошей

Чому землі та будинок записані не на Юлію Тимошенко?

Возобновление мирных переговоров по Сирии откладывается на неопределенный срок, - Россия

Новини з зони АТО за минулу добу (31.10.16)

Эксперт: Самый оптимистичный сценарий получения «безвиза» – начало 2017 года

У Росії заявили, що мирне врегулювання в Сирії наразі практично неможливе

Археологи з'ясували, що Гроб Господній зберігся неушкодженим до наших днів

Луценко розповів про те, як депутати "звітують" йому один проти одного

Інтрига «Євробачення-2017»: хто від Росії заспіває в Україні

ВРУ скасувала підвищення з/п народних депутатів

Парубій нагадав результати роботи чинної Ради

Аласанія кидає роботу керівника НТКУ

Сазонов: В Україні досі є ті, хто, незважаючи на війну, палко хоче до Митного союзу

Депутатів ВРУ закликають ініціювати перевірку своїх "нажитків"

Росія звинувачує ще кількох командирів ЗСУ

Радили ж не їздити до Росії: українського політолога побили в гримерці скандального ток-шоу «Першого каналу»

Сьогодні народні депутати мають скасувати підвищення своїх зарплат

МОН виявило "шкідливий" матеріал в курсі "Сімейні цінності"

 Новости за день