Эксперт: Самый оптимистичный сценарий получения «безвиза» – начало 2017 года

Такое мнение высказала эксперт по международным отношениям, политолог Ирина Ивашко, передает replyua.net, со ссылкой на «Громадське радио».
По словам эксперта, с 7 по 11 ноября европейские чиновники соберутся в Брюсселе, чтобы выработать общее видение механизма быстрого приостановления безвизового режима с третьими странами. Европарламент и Совет ЕС не могут согласовать общее видение, чтобы вынести его на голосование, а предоставления Украине безвизового режима полностью зависит от этого вопроса. Если нам предоставят безвизовый режим, то мы будем в списке третьих стран.
«Пока этот механизм не будет утвержден и проголосован, Украина не получит «безвиз». Мне было странно слушать заявления наших высших должностных лиц, которые объявляли какие-то даты. Это было иррационально. Есть обстоятельства, на которые мы не можем повлиять», – рассказала Ирина Ивашко.
Она отметила, что речь идет о комплексе проблем, потому что европейцы столкнулись с трудной проблемой миграционной кризиса. После Революции достоинства в Украины были все шансы получить безвизовый режим. На тот момент была огромная политическая воля в Брюсселе.
«ЕС хочет ввести механизм мониторинга выполнения критериев после предоставления безвизового режима. Они хотят уменьшить период приостановления безвизового режима с 6 до 2 месяцев. Учитывая, что с середины декабря в ЕС начинаются каникулы, то самый оптимистичный сценарий – вступления решения в силу со следующего года. Если до конца 2016 года не будет никаких сдвигов относительно механизма приостановления, то дальше можно ожидать изменений только в феврале», – спрогнозировала Ирина Ивашко.
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