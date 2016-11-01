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Аласанія кидає роботу керівника НТКУ

Аласанія кидає роботу керівника НТКУ
Генеральний директор Національної телевізійної компанії України Зубар Аласанія подав заяву на звільнення за власним бажанням з посади керівника НТКУ. Про це сьогодні, 1-го листопада, пише видання «МедіаПорт», передає replyua.net.

Він пояснив, що зростання кількості бюджетних коштів телекомпанії, мета яких – фінансування Євробачення у наступному році, робить фактично неможливою розбудову громадського телебачення в Україні. «Українська влада через Міністерство фінансів врахувала витрати на проведення Євробачення в бюджет НТКУ на наступний рік. Таким чином від 1.2 мільярда гривень, які мали б піти на розбудову українського медіапростору в 2017 році, уряд бере 450 мільйонів гривень для проведення пісенного конкурсу», - зауважив Аласанія.

«Відбираються гроші для проведення телетрансляції, відбираються кошти для видатків, а це майже 150 мільйонів. 46 мільйонів іде на витрати за комунальні послуги. Ще 112 мільйонів піде на міжнародну діяльність. На розвиток залишиться 193 мільйона, якщо не помиляюсь. За них потрібно повністю переобладнати та реформувати 32 підприємства. І ви думаєте, що цього достатньо?! Це просто знущання з боку влади», - наголосив він.

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