Эксперт: предоставление безвиза снова может затянуться

Пока нельзя назвать точную дату начала безвизового режима между Евросоюзом и Украиной, поскольку на затягивание этого процесса могут повлиять два фактора – дискуссии в ЕС все еще продолжаются, а вопрос безвизового режима привязан к утверждению разрабатываемого нового механизма.
Как передает replyua.net, такое мнение Александр Сушко высказал «Слову и Делу». По словам эксперта по вопросам интеграции, вероятнее всего, механизм приостановления и безвизовый режим с Украиной ЕС будет вводить одновременно, а, поскольку новый механизм еще до конца не разработан, процесс может опять затянуться. Сушко отмечает, что ближайшие переговоры пройдут не раньше 7 ноября, и, если удастся уладить все детали, после 21 ноября безвиз рассмотрят на пленарной сессии Европарламента.
Однако при затяжных дискуссиях этот вопрос снова отложат, считает эксперт. Он подчеркнул, что ситуация довольно сложная, и переговорные процессы начнутся лишь после согласования механизма приостановки, и к саммиту этот вопрос, скорее всего, решить не удастся.
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