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Самые необычные декларации от чиновников и политиков

Самые необычные декларации от чиновников и политиков
Вчера истекло время для подачи электронных деклараций, и многие украинские политики и чиновники сильно удивили простых граждан имуществом, которое они указали в декларациях. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Сегодня», в некоторых декларациях можно найти и «уникальное» имущество.

К примеру, у главы комитета ВР по вопросам участников боевых действий Александра Третьякова на счетах лежат миллионы долларов, а еще он похвастался двумя куртками, запонками, тремя шубами и двумя женскими сумочками. Андрей Лозовой, депутат от Радикальной партии, дома хранит святые мощи, голландскую и английскую мебель позапрошлого века, а также 72 иконы. У его начальника, Олега Ляшко, также много «неожиданностей» в декларации – больше миллиона долларов (наличными в разной валюте), коллекция монет, мебель, а также велотренажер и беговая дорожка.

У Арсена Авакова тоже имеется коллекция монет, а также в декларации указаны два перстня, коллекция этикеток от винных бутылок, сотня картин, коллекция вин и марок. Борис Филатов, мэр Днепра, похвастался билетом в космос, купленным почти за полтора миллиона гривен, а также курткой и тремя автомобилями Порше.

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