Опрос: каждый пятый украинец экономит даже на еде

Каждый третий украинец может себе позволить нормально питаться, однако вынужден занимать деньги на покупку одежды, а каждый пятый житель нашей страны экономит даже на еде.
Как информирует replyua.net со ссылкой на «Слово и Дело», опрос в Украине проводили сотрудники группы «Рейтинг» по заказу руководства Международного Республиканского института. Около 35 процентов граждан заявили, что питаются нормально и на еде не экономят, однако на обувь и одежду денег уже не остается и приходится у кого-то занимать. Еще 45 процентов граждан заявили, что им хватает доходов, чтобы нормально питаться и покупать дешевую одежду, однако, чтобы, к примеру, приобрести телефон, ноутбук или стиральную машинку, приходится брать кредит или занимать деньги у знакомых. 18 процентов украинцев признались, что денег не хватает даже на еду.
Опрос проводился во всех регионах страны, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Отвечали на вопросы социологов около двух с половиной тысяч человек старше 18 лет. Напомним, что в этом месяце резко подорожали многие продукты питания – овощи, мясо кур и молочная продукция.
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