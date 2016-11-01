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Опрос: каждый пятый украинец экономит даже на еде

Опрос: каждый пятый украинец экономит даже на еде
Каждый третий украинец может себе позволить нормально питаться, однако вынужден занимать деньги на покупку одежды, а каждый пятый житель нашей страны экономит даже на еде.

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Слово и Дело», опрос в Украине проводили сотрудники группы «Рейтинг» по заказу руководства Международного Республиканского института. Около 35 процентов граждан заявили, что питаются нормально и на еде не экономят, однако на обувь и одежду денег уже не остается и приходится у кого-то занимать. Еще 45 процентов граждан заявили, что им хватает доходов, чтобы нормально питаться и покупать дешевую одежду, однако, чтобы, к примеру, приобрести телефон, ноутбук или стиральную машинку, приходится брать кредит или занимать деньги у знакомых. 18 процентов украинцев признались, что денег не хватает даже на еду.

Опрос проводился во всех регионах страны, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Отвечали на вопросы социологов около двух с половиной тысяч человек старше 18 лет. Напомним, что в этом месяце резко подорожали многие продукты питания – овощи, мясо кур и молочная продукция.

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