Эксперт: поданные декларации – это верхушка айсберга

После задекларированных доходов и имущества общество постепенно начинает переваривать эту информацию, но обнародованные декларации – это лишь верхушка айсберга. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Иван Примаченко, сооснователь образовательных курсов «Прометеус».
По словам эксперта, все задекларированное - у людей, которые даже никогда не имели бизнеса и не могут толком объяснить, откуда у них такие сбережения. «Благодаря журналистам и НАБУ совсем скоро мы узнаем, что это только начало громкого дела – начнутся судебные разбирательства, уличения в коррупционной деятельности, уголовные дела. А в старых судах, естественно, будут штамповать только оправдательные приговоры», отмечает Примаченко. По его мнению, создание электронного декларирования и начало работы НАБУ – это только две вершины от всего треугольника реформ.
Третья вершина – это полноценный запуск и привлечение к уголовной ответственности всех тех, кто занимался воровством долгие годы. Эксперт уверен, что этого мы наверняка не дождемся – теперь, чтобы остановить работу НАБУ, будут брошены все силы, и, скорее всего, чтобы сохранить наворованное, объединятся даже политические противники.
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