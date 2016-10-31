3000 тисячі пострілів на хвилину - основна перевага модуля "Вій" (ВІДЕО)

Бойовий модуль «Вій» - останнє досягнення розробників «Київського бронетанкового заводу». Однією з переваг нової зброї є те, що її можна встановлювати на легку броньовану техніку, зокрема, на «Дозор-Б», що в свою чергу в кілька разів множить боєздатність таких машин. Про це сьогодні, 31-го жовтня, повідомляє прес-центр «Укроборонпрому», в складі якого знаходиться КБТЗ, передає replyua.net.
«Нова зброя була розроблена та зібрана в Україні з вітчизняних деталей. «Вій» - це чудовий приклад кооперації приватних та державних підприємств», - розповідає голова концерну «Укроборонпром» Романов Роман. Новітня зброя зроблена спеціально для ліквідації живої сили противника, транспорту, будь-яких наземних об’єктів на відстані до 2-х кілометрів. «Вій» також може збивати повітряну техніку на висоті до 1-го кілометра. Керувати модулем можна також на відстані з застосуванням сучасних тепловізорів. А завдяки використанню 23-х міліметрових гармат ГШ-23 «Вій» забезпечує високий темп стрільби – 3000 пострілів за хвилину, а це означає, що за одну секунду в сторону ворога летить 50 снарядів. Головний розробник проекту «Вій» А ндрій Палєхін запевняє, що поєднання мобільності та скорострільності зробить цей продукт надзвичайно ефективним.
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