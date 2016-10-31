Знайомтесь, громадянин Греції Онищенко - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України встановило, що у народного депутата від «Волі народу» Онищенка Олександра є громадянство Греції. Про це можна дізнатися з рішення Слом’янського райсуду міста Київ, яке опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень, інформує replyua.net.
Представники антикорупційного бюро звернулися до суду з клопотанням арештувати Онищенка в заочному порядку та встановити заставу у розмірі 1.6 мільярда гривень. У судовому рішення вказується, що правоохоронним органам не вдалося встановити точне місцеперебування нардепа. «Під час досудового розслідування була отримана інформація, що у Онищенка є власний літак, а так він, маючи паспорти громадянина України та громадянина Греції, може безперешкодно змінювати місцезнаходження», - наголошується у повідомленні.
Як відомо, необхідні матеріали для оголошення Онищенка у міжнародний розшук були передані до Інтерполу. Відповіді поки що немає. Цікаво зазначити, що суд все таки частково задовольнив клопотання НАБУ та обрав для горе-депутата запобіжний захід у вигляді арешту. Наголошуємо, місцеперебування Онищенка невідоме! Правоохоронці також, у разі затримання народного депутата, мають передати його до суду протягом 2-х діб для перегляду рішення.
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