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Психолог дала советы, как справиться с «бешенством» после обнародования деклараций

Психолог дала советы, как справиться с «бешенством» после обнародования деклараций
Не найдется ни одного украинца, который бы не отреагировал на суммы доходов, указанные в декларациях депутатов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, известный психолог Ольга Перекопайко рассказала, почему украинцев так разозлили квартиры, дома и миллионы гривен, а также дала советы, как справиться с гневом. По словам психолога, при изучении деклараций возникает множество эмоций, и, в основном, это только негатив.

«Но нужно посмотреть правде в глаза: тем, кто предоставил эти декларации, абсолютно все равно, что мы об этом думаем. Естественно, кроме злобы и бессилия этому противостоять, никаких эмоций уже не остается. Однако те чувства, которые человек проецирует на других людей, в конечном итоге будут обращены на него самого. Признаться в этом никто не хочет, но придется», отмечает Перекопайко.

По ее словам, нужно повторять о том, что мы сами виноваты, потому как выбрали этих людей. «Повторяйте это, а также то, что вы злитесь сами на себя, поскольку не умеете зарабатывать такие деньги. Признайтесь, что злитесь на себя, потому что ваши иллюзии разрушились, и вы серьезно ошиблись», говорит психолог. Каждому украинцу она рекомендует разобраться в мыслях и понять, что на самом деле волнует больше – то, что эти люди, не стесняясь никого, выставили на обозрение доходы, или то, что вы сами не имеете таких больших денег.

«Если вы выбрали второй вариант, тогда вам нужно задуматься о заработке и двигаться дальше, постоянно размышляя о том, как привлечь доходы и улучшить благосостояние. Если вас раздражает сам факт обнародования деклараций, подумайте о том, почему вам больше нравится слушать сладкую ложь, нежели горькую правду», отмечает специалист. По ее мнению, многие люди предпочитают быть обманутыми, и им свойственно подаваться различным иллюзиям, однако рано или поздно большинство иллюзий все равно разбиваются.

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