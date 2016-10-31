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Чому в декларації Хомутинніка немає літака?

Чому в декларації Хомутинніка немає літака?
Голова парламентської фракції «Відродження» Хомутиннік Віталій запевняє, що у його декларації не вказаний літак, яким він користується, оскільки його власником являється компанія «Sandgate». Про це він розповів представникам агентства «УП», передає replyua.net.

«Це зрозуміло, що літак у графу, в якій зазначаються транспортні засоби, автомобілі, мопеди чи ще щось, не вписується», - вважає народний депутат. «Якщо мова йде про літак, то він числиться на компаніях. Що стосується конкретно мого випадку, що цей літак знаходиться у власності компанії, яку я вніс до своєї декларації, де я являюсь кінцевим бенефіціаром», - розповів Хомутиннік.

«Мова йде про компанію «Sandgate», саме на неї і записаний літак. Його компанія отримала в довготривалий лізинг, за який виплачує відповідно гроші», - зазначив він. У декларації Хомутинніка знаходиться 30 компаній, 9 з яких мають кіпрську, віргінську чи каймановську реєстрацію. Нардеп їздить на 6-ти автомобілях, володіє кількома земельними ділянками. Відповідно до декларації, він високий шанувальник мистецтва, який має у своїй колекції декілька картин, скульптур та колекційну зброю. Також Хомутиннік задекларував дорогі годинники.

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