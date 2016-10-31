На Донбасс запускают еще один поезд

В пресс-службе Укрзализныци проинформировали о том, что с этой недели по маршруту Полтава-Харьков-Константиновка будет курсировать пассажирский состав, сообщает replyua.net. В сообщении говорится о том, что первый рейс поезд осуществит 4 ноября, и он будет курсировать ежедневно, кроме вторника.
Пункт отправления состава – Полтава-Южная, время 16 часов 27 минут. От станции Харьков-Пассажирская поезд будет отправляться в 19 часов 03 минуты, в Константиновку поезд приедет в 23 часа 12 минут. В обратном направлении поезд также будет курсировать ежедневно, кроме среды. Со станции Константиновка время отправления 5 часов утра, остановка в Харькове – в 9 часов 49 минут, в пункт назначения, Полтаву, поезд прибудет в 12 часов 17 минут. В компании отметили, что пассажирский состав также будет совершать короткие остановки в Дружковке, Краматорске, Славянске, Лимане, Святогорске, Изюме, Змиеве, Люботине.
В сообщении не говорится о стоимости билета, однако точное расписание и цену можно узнать в любой железнодорожной кассе. График движения состава был разработан так, чтобы в первой половине дня пассажиры смогли добраться до Полтавы и Харькова, а уже через несколько часов сесть в этот поезд и вернуться домой.
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