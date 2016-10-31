Існує загроза екологічної катастрофи на Донбасі - СЦКК

Представники Російської Федерації в Спільному центрі контролю та координації заявили, що відмовляються гарантувати дотримання припинення вогню з боку терористів ОРДО з метою ліквідувати загрозу екології. Про це сьогодні, 31-го жовтня, повідомляє українська сторона СЦКК на сторінці штабу АТО у Фейсбуці, передає replyua.net.
«До представників України в СЦКК прийшов лист з попередженням про відмову без ніяких пояснень російської сторони гарантувати безпеку при проведенні ремонтних відновлювальних робіт за заявками Красногорівського вогнетривкого та коксохімічного заводу в Авдіївці», - йдеться у інформаційному листі. Також у повідомленні зазначається, що на даний момент підтвердження про гарантії безпеки під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт по заявкам Фенольного заводу та Бахмутського Аграрного Союзу з боку бойовиків не надходило. «Якщо зволікати з виконанням необхідних робіт на вищезазначених об’єктах, то це може призвести до початку екологічної катастрофи, які вплинуть на якість життя сотень тисяч громадян по обидва боки лінії розмежування», - наголошують представники української сторони в Спільному центрі контролю та координації.
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