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Порошенко заплутався у власній брехні - журналіст

Порошенко заплутався у власній брехні - журналіст
Кореспондент Дмитро Гнап переконаний, що президент України Петро Порошенко фактично визнав совою мету щодо планів продати компанію «Roshen» через офшори. Про це представник агентства «Слідство.Інфо» повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, коментуючи допис Порошенка до своєї електронної декларації, передає replyua.net.

«Декларація Петра Олексійовича мене особливо не зацікавила, а от супроводжувальний допис на сторінці Порошенка у Фейсбуці, який президент, скоріше за все, писав особисто, дуже таки цікавий. Зокрема, у дописі глави держави я знайшов дуже цікаве речення: «У 2014 була створена лише одна нова компанія, якою я володію напряму, – для продажу Roshen», - зауважив журналіст.

Він наголосив, що перед цим Порошенко запевняв про абсолютно протилежне. «Напевно, Петро Олексійович говорить про компанію Prime Asset Partners Limited, яка зареєстрована на Віргінських островах. А це та самісінька скандальна офшорна компанія з Panama Papers. Даним офшором Порошенко володіє одноосібно, і створив його будучи вже на посту глави держави. Цей Віргінський офшор являється засновником фірми на Кіпрі, який володіє голландським, а той керує українським фондом, якому підпорядковується увесь «Рошен», - розповів Гнап.

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