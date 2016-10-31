Порошенко заплутався у власній брехні - журналіст

Кореспондент Дмитро Гнап переконаний, що президент України Петро Порошенко фактично визнав совою мету щодо планів продати компанію «Roshen» через офшори. Про це представник агентства «Слідство.Інфо» повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, коментуючи допис Порошенка до своєї електронної декларації, передає replyua.net.
«Декларація Петра Олексійовича мене особливо не зацікавила, а от супроводжувальний допис на сторінці Порошенка у Фейсбуці, який президент, скоріше за все, писав особисто, дуже таки цікавий. Зокрема, у дописі глави держави я знайшов дуже цікаве речення: «У 2014 була створена лише одна нова компанія, якою я володію напряму, – для продажу Roshen», - зауважив журналіст.
Він наголосив, що перед цим Порошенко запевняв про абсолютно протилежне. «Напевно, Петро Олексійович говорить про компанію Prime Asset Partners Limited, яка зареєстрована на Віргінських островах. А це та самісінька скандальна офшорна компанія з Panama Papers. Даним офшором Порошенко володіє одноосібно, і створив його будучи вже на посту глави держави. Цей Віргінський офшор являється засновником фірми на Кіпрі, який володіє голландським, а той керує українським фондом, якому підпорядковується увесь «Рошен», - розповів Гнап.
Горячая тема: Французький письменник з російським корінням, приїхав на Донбас воювати, за що жорстоко поплатився
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter