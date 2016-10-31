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Тымчук: боевики выдвинули новые версии

Тымчук: боевики выдвинули новые версии
Боевики террористической «ДНР» не исключают, что заказать Моторолу могли в местной «полиции», и сейчас в «республике» начались массовые чистки и аресты. Как информирует replyua.net, сегодня об этом заявил Дмитрий Тымчук.

По словам военного эксперта, сотрудников «полиции ДНР» считают причастными к убийству Арсения Павлова, который командовал «Спартой». Тымчук подчеркнул, что сотрудники местного «МВД» постоянно муссируют слухи о том, что Александр Захарченко дал приказ на аресты, и главарь боевиков таким способом избавляется от неугодных элементов местного «МВД», и эта ситуация напоминает действия Плотницкого в соседней террористической «ЛНР». Тымчук уточняет, что Плотницкий ведет зачистку уже давно и делает это под предлогом того, что «борется с последствиями неудачной попытки переворота в республике».

Напомним, что взрывное устройство в шахту лифта дома, где проживал Павлов с семьей, неизвестные заложили 16 октября. В результате взрыва погиб сам Моторола, а также его охранник. До этого на Моторолу уже покушались несколько месяцев назад, когда он находился на лечении в больнице.

Горячая тема: Французький письменник з російським корінням, приїхав на Донбас воювати, за що жорстоко поплатився
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