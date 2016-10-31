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Львівське сміття добралося до Житомирщини та Сумщини

Львівське сміття добралося до Житомирщини та Сумщини
Періодично з'являються новини про те, як багатостраждальне львівське сміття нелегально вивозять і викидають то в одній, то в іншій області. Просто їдуть вантажівки і вивалюють відходи прямо в лісі, біля траси. Останнє таке повідомлення прийшло з Житомирської та Сумської областей, інформує replyua.net, з посиланням на блогера і журналіста Дениса Казанського.

Насправді є дві версії, чому львівське сміття продовжує подорожувати країною. За однією це роблять негарні львівські сміттярі. За іншою – це роблять спеціально якісь інші люди, які таким чином псують репутацію меру Садовому, по якому дуже серйозно вдарив весь цей сміттєвий скандал.

Денис Казанський задається питанням, чому львівське сміття вивозять невідомо куди, за сотні кілометрів від Львова? Якщо звалище в Грибовичах переповнене, чому не можна відкрити новий тимчасовий полігон у Львівській області, до тих пір, поки там не буде побудований сміттєпереробний завод?

«Возити сміття зі Львова до Києва, Житомира, Глухова і Миколаєва – це ж пекельно невигідно. До того ж це створює прекрасне підґрунтя для політичних спекуляцій і розпалювання міжрегіональної ворожнечі», – вважає журналіст.

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