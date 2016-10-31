14 грудня відбудеться конкурс з продажу ОПЗ

Фонд держмайна України оголосив конкурс з продажу 99.5 відсотків акцій державного підприємства «Одеський припортовий завод» на 14 грудня поточного року. Про це сьогодні, 31-го жовтня, повідомляє прес-служба Фонду, передає replyua.net.
У інформаційному листі наголошується, що конкурс з продажу акцій ПАТ «Одеський припортовий завод» відбудеться 14 грудня 2016 року. На продаж буде виставлено пакет акцій в кількості 795 мільйонів 83 тисячі штук, що в свою чергу становить 99.567% статутного капіталу компанії. Всього статутний капітал ОПЗ становить 798 мільйонів 544 тисяч шт. акцій. Номінальна ціна за одну акцію дорівнює 1 грн.
Стартова ціна за майже 100% акцій компанії буде становити 5 мільярдів 160 мільйонів гривень. Мінімальний крок в торгах буде складати 150 мільйонів. Перед цим керівник Фонду державного майна Ігор Білоус сказав, що у конкурсі мають взяти участь близько 5-ти інвесторів, які вже зараз проявляють певне зацікавлення. Це представники Сполучених Штатів, Туреччини, Оману та заходу Європи. Як відомо, 19-го жовтня уряд ухвалив рішення на повторний конкурс з продажу ОПЗ, визначивши відсоток продажу акцій та початкову ціну за державне підприємство.
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