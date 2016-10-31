Чому Яценюк не подає декларацію?

Попередній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк подасть свою електронну декларації до першого квітня наступного року. Про це сьогодні, 31-го жовтня, повідомляє прес-центр «Народного фронту» на офіційному веб-сайті партії, передає replyua.net.
«Керівник партії «Народний фронт», колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та міністри уряду за його часів разом зі своїми заступниками, які були звільнені з посад до 1-го вересня поточного року мають право подавати свої електронні декларації до 1-го квітня 2017-го року. Це підтверджено відповідним рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про початок функціонування системи електронного декларування та опублікування декларацій осіб, які виконують функції держави чи функції органів місцевого самоврядування» від 10-го червня поточного року», - йдеться у повідомленні партії Яценюка.
У інформаційному листі зауважили, що відповідно до закону України, посадові особи, які залишили місце своєї роботи до 1-го вересня 2016 року, повинні подати свої електронні декларації на протязі 60 діб з моменту початку другого етапу подання е-декларацій. А це означає, що уряд Яценюка може подавати свої декларації до 1-го квітня 2017 року.
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