Еще раз о декларациях: Саакашвили оказался самым бедным политиком Украины

Михаил Саакашвили предоставил декларацию за 2015 год, и по сравнению с другими украинскими политиками, губернатора Одесской области можно считать беднейшим человеком, сообщает replyua.net.
Из богатств у грузинского политика только большой земельный участок в родной Грузии – почти 7,5 тысяч квадратных метров. Кроме того, в Грузии у Саакашвили имеется небольшой дом площадью чуть меньше ста квадратных метров, а грузинская квартира площадью в двести квадратных метров записана на его супругу. Впрочем, из ценностей глава Одесской области задекларировал пару дорогих часов и 38,6 тысяч гривен зарплаты, а также 48 тысяч евро наличными. На счетах в банках у грузинского политика хранятся почти 130 тысяч гривен и 57 тысяч долларов.
У супруги и сына также имеются небольшие сбережения – 13 и 35 тысяч евро соответственно. В Одессе у Саакашвили только небольшая комната, которое владеет третье лицо. На своей странице в Фейсбуке политик написал, что за двадцать лет государственной службы его семья «так и не успела разбогатеть».
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