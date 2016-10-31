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Президент Украины Петр Порошенко подал электронную декларацию

Президент Украины Петр Порошенко подал электронную декларацию
Президент Украины заполнил сегодня электронную декларацию. Он задекларировал несколько объектов недвижимости, в том числе – земельные участки, квартиры и дома, произведения искусства, мебель, светильники, наручные часы, ювелирные украшения и другие ценные вещи, несколько машин, корпоративные права, а также многое другое имущество, принадлежащее ему и членам его семьи – об этом передает replyua.net.

В декларации указывается, что Петр Порошенко владеет жилым домом площадью 1331,70 квадратных метров, который он приобрел в декабре 2012 года в г. Козин Обуховского района Киевской области. Также в его собственности находятся три земельных участка в Козине, еще три – в Киеве. Его жене и дочке принадлежат части дома в Козине и несколько квартир. Президент задекларировал владение ювелирными украшениями, наручными и настенными часами, техникой и предметами мебели, одеждой и аксессуарами, в том числе женскими сумочками от Dior и Chanel.

Петру Порошенко принадлежит легковой автомобиль Mercedes-benz модели Vito 116 CDI 2010 года выпуска, еще двумя машинами он владеет через юридическое лицо ООО «ИНТЕРСТАРЧ УКРАИНА». Жене Порошенко принадлежит Jaguar модели XF 4/2 Lv8 2008 года выпуска. Президент Украины владеет 93,93% статутного капитала ООО «Фирма «Экран», а также является конечным бенефициаром прибыли нескольких юридических лиц, в частности – Закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кепитал», «Фирмы «Экран», «Максимум ТВ-Киев» и других.

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