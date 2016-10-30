Поранені українські Герої подолали 10 км марафону в США

Українські Захисники, які воювали в зоні проведення антитерористичної операції, пройшовши курс реабілітації, пробігли 10 кілометрів під час 41-го Марафону Морської піхоти Сполучених Штатів Америки. Участь у забігу приймали: Вадим Свириденко, Вадим Мазніченко, Дмитро Фесенко і Павло Степанов. Про це сьогодні, 30-го жовтня, повідомляє агентство «Укрінформ», передає replyua.net.
У цьому році марафон проходив у передмісті Вашингтона - Арлінгтоні. Саме в цьому містечку розташована головна будівля Міністерства оборони США. Старт українська команда взяла біля комплексу Пентагону о 9:15 за Вашингтонським часом. Вони стартували з тисячами учасників цього щорічного забігу.
Українська команда, до якої крім героїв антитерористичної операції увійшли і інші представники України, була одягнена в форму національних кольорів нашої держави. Фініш тисячного забігу був біля меморіалу морським піхотинцям «Iwo Jima», які віддали своє життя в різних бойових діях. Четверо вищезазначених учасників АТО після курсу реабілітації взяли участь у конкурсі на поїздку до США для участі у даному забігу. Їх вибрали з-поміж інших 60 претендентів. До столиці Америки вони прилетіли 26-го жовтня та проходили тренування.
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