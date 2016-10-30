У нардепів Дубневичів разом 715 мільйонів готівкою

Депутати Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Ярослав та Богдан Дубневичів кожен у своїй декларації зазначили великі готівкові суми у різній валюті. Про це на офіційному веб-сайті НАЗК можна дізнатися з їх електронних декларацій, повідомляє replyua.net.
Відповідно до декларацій народних обранців, на двох у них в готівкових коштах 579 мільйонів гривень, а з урахуванням готівки дружини Богдана – сума зростає до більш ніж 715 мільйонів гривень. У декларації Ярослава Дубневича вписано 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 мільйона 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень у готівці. Готівковий стан його брата Богдана – 11 мільйонів 500 тисяч доларів США; у дружини Тетяни понад 137 мільйонів гривень.
В той самий час у банках Дубневича тримають дещо скромніші суми. У Ярослава та його дружини разом 2 мільйони 300 тисяч гривень, а у Богдана – 10 мільйонів 400 тисяч. На ім’я Богдана Дубничева та на імена його найближчих родичів записано 409 об’єктів нерухомого майна. У брата Ярослава та у членів його родини разом 273 нерухомих об’єктів. В той самий час у молодшого Дубневича в декларації вказано 51 нерухомий об’єкт, який ще знаходиться в процесі будівництва. Більше інформації безпосередньо в деклараціях народних депутатів України.
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