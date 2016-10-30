В ГСЧС назвали число погибших при пожарах с начала года

976 человек пострадали, еще 1 200 граждан погибли во время пожаров, произошедших в Украине с начала текущего года. Как передает replyua.net, такие данные предоставляет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине.
В сообщении ГСЧС говорится о том, что каждый день спасатели тушат несколько сотен пожаров по всей стране, однако самое большое количество возгораний спасательные службы фиксируют в жилом секторе. В период с января и по сегодняшний день на территории нашей страны произошло почти 66 тысяч пожаров, и из них почти 23 тысячи пришлись на жилой сектор. Свыше 1,2 тысяч человек погибли во время пожаров. Возгорания происходят, как отмечают в ГСЧС, из-за неосторожности жильцов, которые не соблюдают элементарные правила безопасности. Нужно отметить, что чаще всего в пожарах гибнут граждане, употреблявшие алкогольные напитки.
Напомним, что несколько дней назад страшный пожар произошел в Киевской области, в Богуславе. В огне сгорели двое детей, которых взрослые оставили без присмотра.
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