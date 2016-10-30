Казанський: У жовтні в енергетичному секторі України сталися відразу дві маленькі перемоги

У країні відкрилися відразу дві нові черги на електростанціях, де енергію отримують з поновлюваних джерел, інформує replyua.net, з посиланням на українського блогера і журналіста Дениса Казанського.
На початку жовтня у Львівській області відкрилася друга черга найбільшої на заході України вітроелектростанції «Старий Самбір 1».
А в Дніпропетровській області кілька днів тому запустили третю чергу сонячної електростанції з трекерною системою. Це така система, яка повертає сонячні панелі слідом за сонцем, як квіти соняшника, в перебігу дня. Така технологія дозволяє отримувати набагато більше електрики.
Станом на 1 листопада планується відкриття ще однієї сонячної електростанції. На цей раз в Івано-Франківській області. «Пам'ятаю, як раніше на дотації шахт щорічно витрачали близько 1,5 млрд доларів в гривневому еквіваленті. Якби ці гроші вже тоді вкладалися в енергію вітру і сонця, в Україні працювали б вже десятки таких об'єктів, а деякі регіони були б повністю забезпечені електрикою від ВЕС і СЕС. Але «міцні господарники» вважали за краще закопувати мільярди в землю, в безперспективну галузь, якій в найближчому для огляду майбутньому настане неминучий кінець», – прокоментував Казанський.
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