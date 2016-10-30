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Президент Украины пока не предоставил декларацию о доходах

Президент Украины пока не предоставил декларацию о доходах
Большинство депутатов, бизнесменов и чиновников уже предоставили декларации о доходах, однако в едином государственном реестре пока нет декларации президента Украины Петра Порошенко, сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН.

Ранее Порошенко заявил, что новая форма декларации ему не нравится, но в любом случае он ее заполнит. «Новая форма декларации имеет много неточностей, и она несовершенна, и мне она не нравится, как и всем, кто ее уже успел заполнить, однако, несмотря на несовершенства, я заполню ее», заявлял глава государства. Нужно отметить, что сын Петра Порошенко уже заполнил декларацию, а сам президент делал это на протяжении последних пятнадцати лет. Что касается Алексея Порошенко, то в своей декларации он указал наличные в размере 141 тысячи долларов, 187 тысяч гривен и 88 тысяч евро.

Помимо этого, Алексею принадлежит доля в киевской квартире и офис в Виннице площадью 178 квадратных метров. Нужно подчеркнуть, что сроки подачи деклараций от должностных лиц высшего уровня истекают 31 октября, и это значит, что завтра Петр Порошенко должен подать декларацию.

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