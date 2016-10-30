В Украине не примут закон об отмене перехода на зимнее и летнее время



В ночь на 30 октября Украина перешла на зимнее время, и в ближайшем будущем никто не будет отменять перевод стрелок часов. Как



В основном, такие меры применяются ради экономии электроэнергии. Недавно появились слухи о том, что переход на зимнее и летнее время скоро отменят, и якобы такой приказ появился в Министерстве торговли и экономического развития, однако в правительстве такую информацию опровергли и заявили, что в последнее воскресенье марта украинцам снова придется перевести стрелки часов, но на этот раз на час вперед. Впрочем, от перевода часов уже отказались многие страны – Россия, а также остальные страны СНГ, Сингапур, Китай, Индия, Япония.



К ним также присоединился аннексированный



Горячая тема: Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter В ночь на 30 октября Украина перешла на зимнее время, и в ближайшем будущем никто не будет отменять перевод стрелок часов. Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, стрелки часов переводят в 80 государствах, и Украина не является исключением.В основном, такие меры применяются ради экономии электроэнергии. Недавно появились слухи о том, что переход на зимнее и летнее время скоро отменят, и якобы такой приказ появился в Министерстве торговли и экономического развития, однако в правительстве такую информацию опровергли и заявили, что в последнее воскресенье марта украинцам снова придется перевести стрелки часов, но на этот раз на час вперед. Впрочем, от перевода часов уже отказались многие страны – Россия, а также остальные страны СНГ, Сингапур, Китай, Индия, Япония.К ним также присоединился аннексированный Крым , а также так называемые «ЛНР» и «ДНР» - теперь они живут по московскому времени. К примеру, с сегодняшнего дня разница во времени между Киевом и Севастополем, а также всеми остальными населенными пунктами «ДНР», «ЛНР» и оккупированного Крыма составит один час, но в конце марта время снова «сравняется».