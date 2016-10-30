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Фесенко: дорожная карта может появиться только через год

Фесенко: дорожная карта может появиться только через год
Проект дорожной карты уже появился, однако до конца ноября он не будет утвержден, поскольку существует множество разногласий. Как передает replyua.net, об этом заявил Владимир Фесенко «Слову и Делу». По словам политолога, к очередной встрече «нормандской четверки» дорожная карта согласована не будет.

«Ситуация на Донбассе остается сложной, особенно, с разведением сторон сразу по трем позициям. К примеру, в Станице Луганской войска отведены не были, а другие позиции еще даже не согласовывали. Имеется еще один пункт, по которому очень много разногласий, - Дебальцево. Сомневаюсь в том, что вообще удастся когда-то договориться», подчеркнул Фесенко. Также политолог отметил, что никто не станет соглашаться на условия Кремля, и лимит по уступкам уже исчерпан.

Также, по словам Фесенко, накопилось множество вопросов по выборам на оккупированных территориях, и вопрос о безопасности на выборах остается самым принципиальным. По мнению Фесенко, дорожная карта затянется из-за процедуры вывода российских военных, из-за переходного периода, из-за разоружения боевиков.

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