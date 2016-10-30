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Неудачная шутка Мельничука

Неудачная шутка Мельничука
В пресс-службе депутатской группы «Воля народа» заявили о том, что «Мельничук неудачно пошутил в декларации» сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф.

Руководитель пресс-службы пояснила, откуда у бывшего командира «Айдара» почти 39 миллиардов долларов – по словам руководителя, со стороны Мельничука это было не очень удачной шуткой, и скоро депутат сам выступит с «объяснительной». Напомним, что несколько часов назад мы сообщали о миллиардных накоплениях Мельничука и предположили, что он или допустил ошибку при заполнении декларации, или пошутил. Судя по всему, такая шутка нардепу может обойтись дорого, поскольку его уже гипотетически внесли в списки богатейших людей планеты, а также сравнили его состояние с украинским бюджетом. Многие СМИ после обнародования декларации Мельничука сообщали, что его состояние в два с половиной раза больше, чем золотовалютные резервы нашей страны.

Кроме того, если бы триллион гривен экс-командира «Айдара» был реальностью, нардеп оказался бы на двенадцатом месте рейтинга богатейших людей планеты по версии издания Форбс. Впрочем, легче от этой шутки никому не станет – большинство нардепов и чиновников Украины задекларировали реальные миллионы при скромных зарплатах в несколько тысяч гривен.

Горячая тема: Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом
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