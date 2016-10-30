Эксперт: Закрытие криминальных схем Онищенко-Тимошенко – основной капитал для повышения зарплат

Сейчас популисты развернули новый фронт под названием «Денег в бюджете на повышение заплат – нет». Украинский эксперт Тарас Черновол дал свое видение, откуда возьмутся деньги. Средств на повышение минимального уровня заработной платы нужно будет много, но не критично. Конечные суммы пока просчитать невозможно, поскольку не объявлена концепция новой тарифной сетки. Но речь здесь идет только о государственном секторе, да и то не обо всех. Социальная политика должна на этом этапе быть направлена как раз на бедных, считает Тарас Черновол, передает replyua.net.
Средства на новые зарплаты в государственном секторе правительство планирует принимать из двух основных источников: постепенный, но уже ощутимый рост экономики и снижение уровня коррупционных потоков и потерь. Закрытие криминальных схем Онищенко-Тимошенко, вывод «Нафтогаза» и других госпредприятий с гигантского минуса в плюс, честнее благодаря новой системе «Прозоро» процедура госзакупок – все это уже начало давать ресурс с десятками миллиардов гривен. В следующем году правительство может просчитывать еще большие масштабы снижения нецелевых расходов и откровенных хищений. Теоретически, в тени вращаются сотни миллиардов, вывод даже части этих средств, сейчас, несмотря на сопротивление оппозиции и многих деятелей во власти, таки происходит, дает возможность безболезненно нарастить одновременно социальные и инфраструктурные программы, рассказал эксперт.
«А теперь вспомним о частном секторе экономики. Было специально отмечено, что изменения касаются и их. Более того, у государства есть механизмы контроля и давления против нарушителей. По этому поводу сразу снялся шум: задушат весь бизнес, у них нет средств на повышение зарплат, начнутся банкротства, массовые увольнения. Это кричат как раз те, кто еще вчера требовали повышения зарплат в еще больших масштабах! На самом деле, для бизнеса изменится не так уж и много. Не платят частники в абсолютном большинстве случаев сотрудникам «минималку». Об этом четко свидетельствует анализ рынка труда. Реальная зарплата в основном начинается с предложенной сейчас правительством отметки и выше. Вот только бизнесмены экономят на налогообложении. Поэтому все, что выше «минималки», преимущественно идет в конвертах. Когда произошло скачкообразное снижение налогообложения заработной платы, еще правительство Яценюка ожидало, что зарплаты начнут выводить из тени. Но этого так и не произошло. Теперь в Гройсмана будет более действенный механизм открытия зарплатных фондов и разрушения системы «конвертов». По крайней мере в пределах до 3200 гривен. Или налогообложения полных, а не заниженных зарплат разрушит бизнес? Да нет. Налоговый прессинг таки ощутимо снижен, и честно жить должны все. Но новые налоговые поступления – это уже и дополнительные суммы в бюджет и снижение уровня дотирования пенсионного фонда», – прокомментировал Черновол.
По его словам, есть еще одна «мелочь» – неправомерно полученные субсидии. Мы много говорим о недостаточной справедливости этих субсидий для бедных. Тема дискуссионная, но почему-то никто не вспоминает, что миллиарды выплат, полученных в конвертах, не влияют на оценку суммы совокупного дохода семьи при начислении субсидий. Преимущественно речь идет о людях тоже не очень большого достатка, но, когда работник реально получает около 4000 гривен, а субсидию насчитывают из расчета в 1500, то это все же неправильно. А для государства – ощутимое снижение расходов. Их лучше направить на государственную программу энергосбережения. Так постепенно накручивается дополнительный ресурс, который частично покроет первоначальные потери бюджета.
«Но есть еще одна вещь, которую я когда-то запомнил с назойливых настояний Виктора Пинзеника. Он призывал все правительства: «найдите средства, начните поднимать зарплаты. Это инвестиция в развитие внутреннего рынка! Бедная часть населения не выведет деньги в оффшоры, в них 100% пойдет на потребление. Главное сделать старт, запустить механизм!». И вот появился шанс именно этот механизм включить. Будет быстрый результат, сработает новая инициатива – увидим в следующем году. Но идея, похоже, таки просчитана и предложена именно тогда, когда в нее удалось сформировать необходимый ресурс. Поэтому я все-таки надеюсь на хорошие результаты. Пусть даже меня назовут неисправимым оптимистом», – резюмировал Тарас Черновол.
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