Скрипка: на месте Алеппо мог оказаться любой город Украины

Военные действия России в Сирии являются следствием поражения этой страны в Украине, и на месте Алеппо мог бы легко оказаться любой украинский город. Как информирует replyua.net, об этом Олег Скрипка рассказал в интервью «Вголосу». По словам украинского музыканта, Украине просто повезло, что ни один из городов не стал жертвой РФ, и в качестве этой жертвы правительство РФ выбрало Алеппо в Сирии. Скрипка отмечает, что все началось после авиакатастрофы на Донбассе.
«Они хотели сбить свой самолет, но ошиблись и сбили малайзийский Боинг. После этого мы уже видели картинки разрушенного сирийского Алеппо. Если бы они действительно сбили свой самолет, то уже сейчас с лица Земли мог бы быть стерт крупный город Украины – к примеру, Киев или Днепр. Почему так бомбят Сирию? Потому что не смогли разбабахать Украину, и России надо выпустить весь пар, и неважно где. А Украине просто повезло», заявил музыкант.
По его мнению, Сирия является астральным двойником Украины, и Сирия взяла на себя самый страшный удар, а в Украине должно быть все хорошо, и она вернется в Европу и начнет строить нормальное общество.
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