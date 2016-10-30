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Скрипка: на месте Алеппо мог оказаться любой город Украины

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53879 Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом Голова наглядової ради холдингу Global Spirits, який володіє правами на торгову марку «Хортиця» Євген Черняк іронічно прокоментував доходи українських чиновників, інформує replyua.net.

27783 Професор, який передбачив всіх президентів США з 1984 року, назвав переможця виборів Професор Аллан Ліхтман, який, починаючи з 1984 ніколи не помилявся в своєму прогнозі імені наступного президента США, заявив, що перемога на цих виборах дістанеться кандидату від республіканців